Руис рассказал о своем плане на бой с Джошуа

Новости спорта:Энди Руис поделился ожиданиями от предстоящего реванша против британской суперзвезды Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис поделился ожиданиями от предстоящего реванша против британской суперзвезды Энтони Джошуа. Мексиканец рассказал о своем плане на бой и задачах, которые поставил перед ним тренерский штаб.

"Если Джошуа захочет устроить размен ударами, то мне это будет только на руку. Я люблю боксировать. Такой уж я боец. Я не теряюсь в таких случаях и пытаюсь сломать соперника быстрее, чем он начнет передвигаться по всему рингу и пристреливаться ко мне.

Я думаю, что нам необходимо придерживаться плана на бой, который мы разрабатываем в зале. Также нужно использовать наработки, подготовленные Мэнни Роблесом. Уверен, что Джошуа будет активно передвигаться и наносить удары. Мне же необходимо оказать на него давление, работать по корпусу и сломать его, прежде всего, психологически" - приводит слова Руиса BoxingNews24.

Отметим, реванш Энди Руис - Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция этого боя. В первом поединке мексиканец нанес сенсационное и первое поражение ЭйДжею, завоевав чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO.