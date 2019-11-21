Тренер Руиса: Мы докажем, что победа не была случайной

Новости спорта:Мэнни Роблес пообещал, что его подопечный выложится в ринге на все 100 процентов.

Известный тренер Мэнни Роблес высказался по поводу предстоящего реванша его подопечного Энди Руиса и Энтони Джошуа.

Мексиканец проведет первую защиту титулов WBA, WBO, IBF и IBO, которые завоевал, нокаутировав Джошуа в первой встрече 1 июня этого года.

Роблес пообещал, что Руис будет выглядеть еще лучше, чем в первом поединке, чтобы доказать, что его победа не была случайностью.

"В этом поединке Энди собирается доказать, что одержал победу не благодаря удаче. Мы тяжело работаем и максимально сфокусированы, так как понимаем, что соперник подойдет к бою в своей лучшей форме. Мы знаем, что Джошуа сделает все, чтобы вернуть утерянное.

Мы докажем, что это не было случайностью. Все может случиться, но мы будем готовы выложиться в ринге по полной, так же, как и наш соперник", - сказал Роблес в интервью ESPN.

Ранее Руис рассказал о своем плане на бой, а Джошуа заявил, что хочет, чтобы перед ним все преклонились, если он выиграет бой.

Напомним, что реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабре.