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Тренер Руиса: Мы докажем, что победа не была случайной

Тренер Руиса: Мы докажем, что победа не была случайной
21:14 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Мэнни Роблес пообещал, что его подопечный выложится в ринге на все 100 процентов.

Известный тренер Мэнни Роблес высказался по поводу предстоящего реванша его подопечного Энди Руиса и Энтони Джошуа.

Мексиканец проведет первую защиту титулов WBA, WBO, IBF и IBO, которые завоевал, нокаутировав Джошуа в первой встрече 1 июня этого года.

Роблес пообещал, что Руис будет выглядеть еще лучше, чем в первом поединке, чтобы доказать, что его победа не была случайностью.

"В этом поединке Энди собирается доказать, что одержал победу не благодаря удаче. Мы тяжело работаем и максимально сфокусированы, так как понимаем, что соперник подойдет к бою в своей лучшей форме. Мы знаем, что Джошуа сделает все, чтобы вернуть утерянное.

Мы докажем, что это не было случайностью. Все может случиться, но мы будем готовы выложиться в ринге по полной, так же, как и наш соперник", - сказал Роблес в интервью ESPN.

Джошуа рассказал о главной мотивации на реванш с Руисом

Ранее Руис рассказал о своем плане на бой, а Джошуа заявил, что хочет, чтобы перед ним все преклонились, если он выиграет бой.

Напомним, что реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабре.

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Бокс, Джошуа, Бокс новости, Энди Руис, Мэнни Роблес.
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