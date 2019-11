Постол узнал дату своего следующего боя

Украинский боксер Виктор Постол выйдет в ринг 1 февраля 2020 года. Соперником украинца станет чемпион мира по версии WBO и WBC в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес. Поединок состоится в Китае.

Об этом сообщила промоутерская компания Top Rank на официальном аккаунте в Twitter.

JUST ANNOUNCED@RAMIREZBOXING heads to to kick off one of the biggest sports weekends of the year, defending his unified Junior Welterweight crown against former champion @IcemanPostol.#RamirezPostol | Feb. 1 | ESPN pic.twitter.com/Jmt6paHpNY