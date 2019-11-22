Мэйвезер объявил о возобновлении карьеры

Новости спорта:Хотя всего несколько дней назад он не планировал возвращаться.

Непобежденный экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер объявил о своем возвращении на ринг в следующем году.

«Я возобновлю свою карьеру в 2020 году», — написал 42-летний Мэйвезер в своем инстаграме.

Заявление американца выглядит странно, ведь еще несколько дней назад Мэйвезер заявлял о важности здоровья, из-за чего он не вернется на профессиональный ринг.

В сентябре появилась информация о том, что чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) ведет переговоры насчет реванша против Флойда Мэйвезера (50-0, 27 KO).

Ранее президент UFC Дана Уайт связался с представителями американца, чтобы тот провел бой против Хабиба Нурмагомедова.

Последним на данный момент поединком для Мэйвезера стал бой против ирланда Конора Макгрегора за специальный пояс WBC Money Belt, в котором американец победи техническим нокаутом в десятом раунде.