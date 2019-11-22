Гвоздик рассказал о своих планах на будущее

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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал потерю пояса в поединке с Артуром Бетербиевым.

«Я признаюсь, что зеленый пояс мне больше всего нравится. Но буду двигаться по той линии, где будет возможность двигаться. Хочется быть чемпионом.

Я скажу так, что профессиональный бокс состоит из двух составляющих: поясов и славы, а также из финансовой части. Мне казалось, что в профи все рассказывают, что дерутся за пояса, но, на самом деле, ради денег. Как выяснилось, эго и у меня присутствует.

Вот после боя я осознал, что пояс остался, но без титула как-то хуже. Веселее, когда ты чемпион. И восприятие людей совершенно другое. Поэтому, конечно, хочется вернуть титул. Будет это зеленый пояс – хорошо. Какой-то другой – здорово», – сказал Гвоздик.