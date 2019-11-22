"Чудо": чемпион мира выйдет на ринг после жуткой аварии (Видео)

Новости спорта:Эррорс Спенс будет защищать свой чемпионский пояс WBC в полусреднем весе.

Президент Всемирного боксерского Совета WBC Маурисио Сулейман высказался касательно ситуации в полусреднем весе. По словам Сулеймана, чемпион мира Эррорс Спенс не получил серьезных повреждений во время ДТП и сможет провести обязательную защиту вовремя, поэтому вводить дополнительный временный пояс в Совете не намерены.

Кроме того, президент WBC назвал чудом, что Эррол сохранил здоровье после дорожного происшествия.

"Чудо, что Эррол с нами, и то, что врачи дали ему разрешение боксировать. Он не получил серьезных повреждений, которые могли бы помешать его карьере", - приводит слова функционера BoxingScene.

Напомним, в октябре 2019 года Эррос Спенс, находясь за рулем своего Ferrari, угодил в страшное ДТП.