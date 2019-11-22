Скачать
Пятница, 22.11.2019
Шахтер - Львов: где смотреть онлайн-трансляцию матча
Шахтер - Львов: где смотреть онлайн-трансляцию матча
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Мейвезер возвращается в спорт
Мейвезер возвращается в спорт

"Чудо": чемпион мира выйдет на ринг после жуткой аварии (Видео)

"Чудо": чемпион мира выйдет на ринг после жуткой аварии (Видео)
15:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Эррорс Спенс будет защищать свой чемпионский пояс WBC в полусреднем весе.

Президент Всемирного боксерского Совета WBC Маурисио Сулейман высказался касательно ситуации в полусреднем весе. По словам Сулеймана, чемпион мира Эррорс Спенс не получил серьезных повреждений во время ДТП и сможет провести обязательную защиту вовремя, поэтому вводить дополнительный временный пояс в Совете не намерены.

Кроме того, президент WBC назвал чудом, что Эррол сохранил здоровье после дорожного происшествия.

"Чудо, что Эррол с нами, и то, что врачи дали ему разрешение боксировать. Он не получил серьезных повреждений, которые могли бы помешать его карьере", - приводит слова функционера BoxingScene.

Спенса обязали провести защиту титула против Дэнни Гарсии

Напомним, в октябре 2019 года Эррос Спенс, находясь за рулем своего Ferrari, угодил в страшное ДТП

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Видео, WBC, Новости бокса, Маурисио Сулейман, Эррол Спенс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
02 Ювентус согласовал трансфер российского футболиста
03 Игроки Ювентуса не дождались извинений от Роналду
04 Уайлдер: Мне нужны две секунды на бой с Ортисом
05 Украина выиграла чемпионат мира по ММА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь