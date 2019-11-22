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"Я обязательно приду за тобой, детка": Фьюри обратился к чемпиону мира

"Я обязательно приду за тобой, детка": Фьюри обратился к чемпиону мира
18:35 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тайсон Фьюри назвал точную дату реванша с американцем.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к Деонтею Уайлдеру, призвав его не травмироваться в реванше с Луисом Ортисом.

"22 февраля в Лас-Вегасе. Я обязательно приду за тобой, детка. Усердно тренируйся, делай это даже в Рождество. Не получи травму в следующем бою с этим старым идиотом Ортисом. Прикончи его и выходи на битву со мной", - цитирует Фьюри Boxing News24.

Напомним, что бой Уайлдера c Ортисом состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Следить за событиями этого поединка вы можете в онлайн трансляции на нашем сайте.

Тайсон Фьюри отправил на бой Уайлдер- Ортис своего тренера

Ранее Фьюри подтвердил, что его реванш с Уайлдером пройдет в феврале 2020 года.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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