"Я обязательно приду за тобой, детка": Фьюри обратился к чемпиону мира

Новости спорта:Тайсон Фьюри назвал точную дату реванша с американцем.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к Деонтею Уайлдеру, призвав его не травмироваться в реванше с Луисом Ортисом.

"22 февраля в Лас-Вегасе. Я обязательно приду за тобой, детка. Усердно тренируйся, делай это даже в Рождество. Не получи травму в следующем бою с этим старым идиотом Ортисом. Прикончи его и выходи на битву со мной", - цитирует Фьюри Boxing News24.

Напомним, что бой Уайлдера c Ортисом состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Следить за событиями этого поединка вы можете в онлайн трансляции на нашем сайте.

Ранее Фьюри подтвердил, что его реванш с Уайлдером пройдет в феврале 2020 года.