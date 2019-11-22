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Уайлдер назвал Фьюри клоуном

Уайлдер назвал Фьюри клоуном
21:12 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Деонтей Уайлдер заявил, что не оставит никаких шансов на победу британцу.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в очередной раз раскритиковал британца Тайсона Фьюри.

"Я вообще не думаю о Фьюри. Когда мы встретимся в феврале, я его нокаутирую, даже если судья снова будет медленно считать. Он будет лежать на спине. Фьюри же никто не знает в США. Просто посмотрите на продажи его билетов. Он нуждается в чем-то, что сделает его популярным.

Думаю, что ео неправильно продвигают. Его наряжают в американский флаг, будто он Аполло Крид, но он больше похож на клоуна. Тайсон должен оставаться верным своим корням. Я не собираюсь менять свою личность, чтобы люди могли меня любить. Они смеются над ним", - цитирует Уайлдера Boxing Scene.

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Напомним, что Уайлдер проведет реванш с Фьюри только в том случае, если победит в титульном бою кубинца Луиса Ортиса. Бой Уайлдера c Ортисом состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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