Валуев дал прогноз на бой Уайлдер - Ортис

Новости спорта:Валуев не верит в победу кубинца.

Экс-чемпион мира в хэвивейте Николай Валуев спрогнозировал результат грядущего мегафайта между претендентом на титул WBC Луисом Ортисом (31-1, 26 КО) и действующим чемпионом Деонтеем Уайлдером (41-0-1, 40 КО).

«Прежде всего напомним сами себе, что разница в возрасте этих двух боксеров есть, и она немаленькая. Хотя далеко не всегда 6 лет как-то влияли на поединки, когда более возрастной боксер побеждал более молодого.

Ортис – достаточно техничный боксер, который боксирует в левосторонней стойке. В первом бою с Уайлдером он доказал, что может доставить ему немало проблем. Тем не менее для него тот бой закончился нокаутом. Я думаю, что и здесь Уайлдер его нокаутирует, вопрос только в том, в каком раунде.

Скорее всего, Ортис будет спуртовать в первых раундах, в которых Уайлдеру надо будет проявить достаточно выдержки и самообладания, чтобы не броситься вперед и не нарваться на тяжелый удар Ортиса. Дальше сыграет свою роль возраст – в первом поединке Ортис начал уставать после середины поединка.

Давайте предположим, что первые 3–4 раунда пройдут в бешеном темпе, а дальше Уайлдер нокаутирует Ортиса. Мой прогноз – победа Уайлдера нокаутом. Ортис должен проиграть, но если он выиграет, то это будет огромная сенсация.

Кстати, не надо забывать, что за спиной Уайлдера серьезные поединки, которые стоят гораздо больше денег, чем его нынешний бой с Ортисом».