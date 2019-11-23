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Валуев дал прогноз на бой Уайлдер - Ортис

Валуев дал прогноз на бой Уайлдер - Ортис
17:44 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Валуев не верит в победу кубинца.

Экс-чемпион мира в хэвивейте Николай Валуев спрогнозировал результат грядущего мегафайта между претендентом на титул WBC Луисом Ортисом (31-1, 26 КО) и действующим чемпионом Деонтеем Уайлдером (41-0-1, 40 КО).

«Прежде всего напомним сами себе, что разница в возрасте этих двух боксеров есть, и она немаленькая. Хотя далеко не всегда 6 лет как-то влияли на поединки, когда более возрастной боксер побеждал более молодого.

Ортис – достаточно техничный боксер, который боксирует в левосторонней стойке. В первом бою с Уайлдером он доказал, что может доставить ему немало проблем. Тем не менее для него тот бой закончился нокаутом. Я думаю, что и здесь Уайлдер его нокаутирует, вопрос только в том, в каком раунде.

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Скорее всего, Ортис будет спуртовать в первых раундах, в которых Уайлдеру надо будет проявить достаточно выдержки и самообладания, чтобы не броситься вперед и не нарваться на тяжелый удар Ортиса. Дальше сыграет свою роль возраст – в первом поединке Ортис начал уставать после середины поединка.

Давайте предположим, что первые 3–4 раунда пройдут в бешеном темпе, а дальше Уайлдер нокаутирует Ортиса. Мой прогноз – победа Уайлдера нокаутом. Ортис должен проиграть, но если он выиграет, то это будет огромная сенсация.

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Кстати, не надо забывать, что за спиной Уайлдера серьезные поединки, которые стоят гораздо больше денег, чем его нынешний бой с Ортисом».

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Деонтей Уайлдер, Новости спорта, Николай Валуев, Новости бокса, Луис Ортис.
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