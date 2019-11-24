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Лео Санта Крус завоевал пояс в четвертом весе

Лео Санта Крус завоевал пояс в четвертом весе
07:39 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Мексиканец Лео Санта Круз победил Мигеля Флореса в андеркарте боя Ортис - Уайлдер

На арене MGM Grand в Лас-Вегасе в андеркарте главного боя между Ортисом и Уалдером состоялся поединок между мексиканцем Лео Санта Крузом и американцем Мигелем Флоресом.

С самого начала поединка активнее на ринге действовал Санта Круз. Мигель на протяжении всего боя предпочел работать на дистанции, что Санта Круз очень быстро прочитал.

Последние несколько раундов прошли в достаточно спокойном темпе. Флорес не мог переломить ход встречи из-за физической усталости, а Санта Круз спокойно довел дело до судейских решений.

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Как и предполагалось, судьи боя были справедливы и отдали победу Лео Санта Крузу (115-112, 117-110, 117-110).

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Бокс, Новости бокса, Лео Санта Круз.
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