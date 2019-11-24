Лео Санта Крус завоевал пояс в четвертом весе

Новости спорта:Мексиканец Лео Санта Круз победил Мигеля Флореса в андеркарте боя Ортис - Уайлдер

На арене MGM Grand в Лас-Вегасе в андеркарте главного боя между Ортисом и Уалдером состоялся поединок между мексиканцем Лео Санта Крузом и американцем Мигелем Флоресом.

С самого начала поединка активнее на ринге действовал Санта Круз. Мигель на протяжении всего боя предпочел работать на дистанции, что Санта Круз очень быстро прочитал.

Последние несколько раундов прошли в достаточно спокойном темпе. Флорес не мог переломить ход встречи из-за физической усталости, а Санта Круз спокойно довел дело до судейских решений.

Как и предполагалось, судьи боя были справедливы и отдали победу Лео Санта Крузу (115-112, 117-110, 117-110).