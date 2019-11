Лео Санта Крус завоевал пояс в четвертом весе

На арене MGM Grand в Лас-Вегасе в андеркарте главного боя между Ортисом и Уалдером состоялся поединок между мексиканцем Лео Санта Крузом и американцем Мигелем Флоресом.

С самого начала поединка активнее на ринге действовал Санта Круз. Мигель на протяжении всего боя предпочел работать на дистанции, что Санта Круз очень быстро прочитал.

Последние несколько раундов прошли в достаточно спокойном темпе. Флорес не мог переломить ход встречи из-за физической усталости, а Санта Круз спокойно довел дело до судейских решений.

.@leosantacruz2 becomes a weight world champion with his defeat of Miguel Flores #SantaCruzFlores #WilderOrtiz2#PBConFOX pic.twitter.com/bksgP9Luu0

