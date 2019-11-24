Уайлдер в реванше отправил Ортиса в тяжелый нокаут (Видео)

Новости спорта:Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса в 7 раунде.

В Лас-Вегасе состоялся чемпионский бой за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC между американцем Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом. В марте 2018 года Ортис уже имел шанс отобрать у Уайлдера пояс чемпиона мира. Проведя конкурентный бой с чемпионом, Ортис был нокаутирован в 10-м раунде.

Уайлдер после боя с Ортисом свел к ничьей поединок с Тайсоном Фьюри и разобрался с Домиником Бризилом. Для промежуточного боя перед реваншем с Фьюри Уайлдер выбрал в соперники Ортиса, который занимает третье место в рейтинге WBC.

Эксперты боя и букмекеры считали безоговорочным фаворитом поединка Уайлдера, отдавая Ортису лишь небольшой шанс на лакипанч. Нужно отметить, что 40-летний кубинец подошел хорошо подготовленным к бою физически, выдерживая тем предложенный Уайлдером. В стартовых раундах Ортис несколько раз здорово достал Уайлдера левым боковым, но американца, похоже, такие попадания только раззадоривали. Уайлдер не форсировал события, понимая, что возрастному сопернику пройти всю дистанцию будет непросто.

Так и получилось. В седьмом раунде Уайлдер нанес правый прямой удар, который потряс соперника. Ортис оказался на канвасе и не смог продолжить поединок.