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Уайлдер в реванше отправил Ортиса в тяжелый нокаут (Видео)

Уайлдер в реванше отправил Ортиса в тяжелый нокаут (Видео)
07:47 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса в 7 раунде.

В Лас-Вегасе состоялся чемпионский бой за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC между американцем Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом. В марте 2018 года Ортис уже имел шанс отобрать у Уайлдера пояс чемпиона мира. Проведя конкурентный бой с чемпионом, Ортис был нокаутирован в 10-м раунде.

Уайлдер после боя с Ортисом свел к ничьей поединок с Тайсоном Фьюри и разобрался с Домиником Бризилом. Для промежуточного боя перед реваншем с Фьюри Уайлдер выбрал в соперники Ортиса, который занимает третье место в рейтинге WBC.

Эксперты боя и букмекеры считали безоговорочным фаворитом поединка Уайлдера, отдавая Ортису лишь небольшой шанс на лакипанч. Нужно отметить, что 40-летний кубинец подошел хорошо подготовленным к бою физически, выдерживая тем предложенный Уайлдером. В стартовых раундах Ортис несколько раз здорово достал Уайлдера левым боковым, но американца, похоже, такие попадания только раззадоривали. Уайлдер не форсировал события, понимая, что возрастному сопернику пройти всю дистанцию будет непросто.

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Так и получилось. В седьмом раунде Уайлдер нанес правый прямой удар, который потряс соперника. Ортис оказался на канвасе и не смог продолжить поединок.

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