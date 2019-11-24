Уайлдер - Ортис 2: кубинец вел в счете до нокаута (Фото)

Новости спорта:Луис Ортис уверенно лидировал лидировал по очках во втором бою с Деонтеем Уайлдером.

В Лас-Вегасе в ночь с 23 на 24 ноября состоялся чемпионский бой-реванш между непобежденным американским боксером Деонтеем Уайлдером (42–0–1, 41 KO) и кубинцем Луисом Ортисом (31–2, 26 KO).

В седьмом раунде Уайлдер нокаутировал Ортиса и отправил соперника на настил ринга. Таким образом, Уайлдер в 10-й раз защитил пояс.

Отметим, что на момент остановки боя по всем судейским запискам лидировал Луис Ортис. Кубинец побеждал со счетом 59:55, 59:55, 58:56.

Судейские записки:

Полное видео боя Ортис - Уайлдер можно посмотреть здесь.