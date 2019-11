Смит победил Райдера в чемпионском бою (Видео)

Поздней ночью 24 ноября (время киевское) в Ливерпуле (Великобритания) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились победитель турнира Всемирной боксёрской серии (WBSS), чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA Super Каллум Смит (27-0, 19 КО) и Джон Райдер (28-5, 16 КО).

Невзирая на то, что Смит был фаворитом встречи, именно Райдер работал первым номером и постоянно прессинговал соперника. Джону удавалось выходить на удобную для себя дистанцию и доносить до соперника точные удары.

Видео боя:

SCORECARDS: 117-111, 116-112, 116-112 to the winner, #AndStill WBA World, WBC Diamond and Ring Magazine Super-Middleweight Champion… @CallumSmith23 #SmithRyder pic.twitter.com/oem3Q95JRb

