Украинский боксер добыл победу в андеркарде боя Уайлдер - Ортис

Новости спорта:Виктор Славинский в близком бою победил Ригоберто Хермоссило.

Украинский боксер Виктор Славинский одержал победу над американцем с мексиканскими корнями Ригоберто Хермоссило в андеркарте супербоя между Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом в Лас-Вегасе.

После равных стартовых раундов в четвертом раунде Славинский завладел преимуществом, но в одном из эпизодов столкнулся с оппонентом головами, заработал неприятное рассечение. Мексиканец воспользовался моментом, попытался вновь навязать бой с дистанции. Славинскому сильно мешала кровь, заливающая глаза. В последнем, шестом, раунде бойцы ярко зарубились в инфайтинге.

Конкурентный поединок судьи посчитали в пользу украинца - 60:54, 59:55 и 58:56.

Непобежденный 29-летний Славинский с момента перехода в профессионалы живет, тренируется и практически все свои бои проводит в США. На его счету 11 побед и одна ничья. В этом году это уже пятый поединок Виктора на профи-ринге.