Промоутер Усика назвал следующего соперника украинца

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика британец Эдди Хирн сообщил, что именно сейчас занимается организацией боя своего подопечного против Дерека Чисоры . Его слова цитирует boxingnews24:
"Я работаю над проведением боя Чисора - Усик. Также есть вариант боя Чисоры и Паркера. Вероятно, что Дерек Чисора проведет бой в феврале в Манчестере. Сейчас WBO и IBF назначили обязательных претендентов на победителя реванша Джошуа и Энди Руиса. Они должны решить, кто будет первым.
Сейчас они ведут переговоры, но я думаю, что Усик не будет ждать следующего лета, он будет драться. У него был почти год простоя, а затем он провел семь раундов против Уизерспуна. Ему нравится Чисора, Чисора согласен на бой. Думаю, это будет действительно хороший бой" - сказал Эдди.
Напомним, что сегодня ночью Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в бою против Луиса Ортиса.