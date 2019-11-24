Промоутер Усика назвал следующего соперника украинца

Новости спорта:Эдди Хирн сообщил, что именно сейчас занимается организацией боя своего подопечного против Дерека Чисоры.

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика британец Эдди Хирн сообщил, что именно сейчас занимается организацией боя своего подопечного против Дерека Чисоры . Его слова цитирует boxingnews24:

"Я работаю над проведением боя Чисора - Усик. Также есть вариант боя Чисоры и Паркера. Вероятно, что Дерек Чисора проведет бой в феврале в Манчестере. Сейчас WBO и IBF назначили обязательных претендентов на победителя реванша Джошуа и Энди Руиса. Они должны решить, кто будет первым.

Сейчас они ведут переговоры, но я думаю, что Усик не будет ждать следующего лета, он будет драться. У него был почти год простоя, а затем он провел семь раундов против Уизерспуна. Ему нравится Чисора, Чисора согласен на бой. Думаю, это будет действительно хороший бой" - сказал Эдди.

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