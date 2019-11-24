40-летний Ортис прокомментировал второе поражение от Уайлдера

Новости спорта:Луис Ортис был уверен, что обыгрывает Уайлдера.

Луис Ортис высказал свое уважение сопернику Деонтею Уайлдеру, защитившему свой титул в бою с ним. При этом кубинец заявил, что был уверен, что выигрывает поединок.

"Это был замечательный бой. Я думал, чисто побеждаю Уайлдера. Он поймал меня своим потрясающим ударом. За что заслуживает моего уважения. Я знал, что создаю ему проблему, потому что у меня проходили хорошие удары. Мне кажется, что я потряс его.

Думаю, я мог подняться до конца отсчета рефери и продолжить бой. Я собирался это сделать. Когда я услышал, как рефери досчитал до семи, я пытался встать. Но думаю, что рефери начал отсчитывать быстрее, чем я предполагал.

Это не конец моей карьеры. Я буду работать над тем, чтобы выйти на еще один крупный поединок", - цитирует Ортиса boxingnews24.com.