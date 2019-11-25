"Мы оба умеем болтать": Уайлдер заговорил о реванше с Фьюри

Новости спорта:Деонтей Уайлдер прокомментировал грядущий поединок, где вновь встретится с Тайсоном Фьюри.

Обладатель титула чемпиона мира WBC в хевивейте Деонтей Уайлдер прокомментировал грядущий поединок, где вновь встретится с Тайсоном Фьюри.

Напомним, что первая встреча завершилась ничьей, оба боксера остаются непобедимыми.

"Мне кажется, что из-за противоречивого решение и людей, которые не могут сойтись во мнении, реванш будет в разы масштабнее. Вы знаете, мы оба отлично продвигаем поединки, оба умеем болтать.

Я думаю, люди хотят это видеть, поэтому я и сам жду второй бой с нетерпением. Уже очень хочется заработать больше, чем в первый раз", - приводит слова боксера BoxingScene.

Заметим, промоутер Мейвезера считает, что действующему обладателю пояса хватит всего пять раундов, чтобы отправить "Цыганского короля" в нокаут.