Фьюри рассказал о козырях Уайлдера

Новости спорта:Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о предстоящем реванше с Деонтеем Уайлдером.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) продолжает думать о реванше с Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 40 КО), который в субботу вечером нокаутировал Луиса Ортиса и сохранил свой титул чемпиона мира по версии WBC в Лас-Вегасе.

Бой был реваншем их встречи в марте 2018 года, в которой Уайлдер сильно пострадал. 34-летний Уайлдер поднял свой 10-й титул подряд, присоединившись к легенде в супертяжелом весе Мухаммеду Али.

Теперь Уайлдер планирует устроить реванш с Фьюри в феврале 2020 года. Однако Тайсон уверен в своем превосходстве.

«У Уайлдера нет ничего, кроме шанса на удар от меня, я буду готовиться даже больше, чем к первому бою», – приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Фьюри и Уайлдер встречались в декабре 2018 года, однако не сумели определить сильнейшего. Судьи также объявили ничью.