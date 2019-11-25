Руис: У меня есть преимущество в бою с Джошуа

Новости спорта:Энди Руис рассказал, зачем проводит спарринги с разными партнерами.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис рассказал о подготовке к реваншу с Энтони Джошуа.

"Я работаю с несколькими спарринг-партнерами. Это нужно для того случая, если Джошуа попытается изменить свой стиль ведения боя. Он может боксировать или удерживать меня с помощью джеба. Мы работаем над этим.

Мой тренировочный лагерь длился почти три месяца. Мы много чего сделали за это время. Все понимают, что легко не будет. Так не бывает. Но тренировки - это самая сложная часть. Ты просыпаешься утром, идешь на пробежку, потом в зал. Самая легкая часть - это сам бой. Конечно, будет сложно, но я мотивирован на победу. Я хочу достичь чего-то большего, чем есть у сейчас. У меня есть преимущество, поскольку я хочу воплотить в жизнь другие мечты", - цитирует Руиса Sky Sports.

Напомним, что в первом бою Руис сенсационно нокаутировал Джошуа в седьмом раунде. Реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.