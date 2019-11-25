Новости спорта:Герман Кайседо заверил, что Луис Ортис не будет боксировать с украинцем.

Тренер супертяжа Луиса Ортиса Герман Кайседо прокомментировал дебют украинца Александра Усика в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна.

По словам тренера, Усик мал и слаб для этого дивизиона, а в бою с Уизерспуном ничего не показал.

"Усику сначала нужно немного проявить себя в супертяжелом дивизионе. Ортис не будет боксировать с Усиком, потому что Хирн не горит желанием смотреть, как украинца будут нокаутировать.

Усик не очень хорошо выглядел в бою с Уизерспуном, и, похоже, он слишком слаб и мал для супертяжелого веса", - сказал тренер в комментарии FightHype.com.

Напомним, что Ортис во второй раз проиграл Уайлдеру нокаутом.