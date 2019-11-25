Реванш Уайлдер - Фьюри: вскоре назовут дату и место боя

Новости спорта:Поединок состоится в феврале.

Один из менеджеров Деонтея Уайлдера Шелли Финкель прокомментировал ситуацию с реваншем своего подопечного и Тайсона Фьюри.

Первая встреча боксеров завершилась вничью, поэтому оба жаждут довести дело до конца.

По словам Финкеля, в ближайшие недели станет известна дата боя, а также арена, где он произойдет.

"Бой состоится в феврале. В течение ближайших недель мы согласуем точную дату и арену. Бой Уайлдер - Фьюри интересен абсолютно всем, поэтому он состоится", - уверен Шелли Финкель, один из менеджеров Уайлдера.

Напомним, что Уайлдер в своем последнем поединке нокаутировал Луиса Ортиса.

Ранее Уайлдер заявил, что реванш с Фьюри будет масштабнее, чем первый бой.