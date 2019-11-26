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Фьюри: Я собираюсь сводить Уайлдера в школу

Фьюри: Я собираюсь сводить Уайлдера в школу
08:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Тайсон Фьюри считает, что сводит в школу чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри считает, что сводит в школу чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. По его словам, всё, на что может рассчитывать американец, это мощный нокаутирующий удар.

"В бою со мной у Уайлдера не будет ничего, кроме нокаутирующего удара. Я собираюсь сводить его в школу. Сделаю это даже лучше, чем в нашем первом поединке", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

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В первом бою Уайлдера и Фьюри была зафиксирована ничья. При этом большинство экспертов считает, что преимущество в том бою было на стороне Тайсона, а ничья досталась Деонтею лишь из-за двух эпизодов, когда он отправлял соперника в нокдаун. Ожидается, что вторая дуэль Уайлдера и Фьюри пройдёт 22 февраля 2020 года.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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