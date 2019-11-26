Лу ДиБелла: Бой Деревянченко с Головкиным был отличным

Новости спорта:Лу ДиБелла прокомментировал возможный реванш Сергея Деревянченко против Канело Альвареса.

Менеджер украинского боксера Сергей Деревянченко Лу ДиБелла считает, что если Канело Альварес откажется биться с Геннадием Головкиным, то казахстанского бойца может заменить именно наш боец.

"Бой Деревянченко с Головкиным был отличным. Я не думаю, что мы уступили. Деревянченко победил в этой войне. Нам хотелось бы провести реванш, но мне кажется, GGG будет пытаться провести поединок с Саулем Канело Альваресом.

Я думаю, что мексиканец заставит подняться Геннадия в весе, только тогда поединок случится. Если они не договорятся, то мы можем встретиться с одним из них. Мы можем сразиться с Канело в мае, в среднем или во втором среднем весе.

Мне кажется, у Сергея осталось больше "бензина в баке", чем у Головкина. Мы готовы в 72 или 76 кг дать бой Саулю тяжелее, чем Геннадий", - приводит слова функционера World Boxing News.

Отметим, что сам Деревянченко тоже не считает себя проигравшим в поединке с Головкиным.