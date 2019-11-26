Экс-соперник Усика раскритиковал Джошуа

Новости спорта:Экс-чемпион мира объяснил, почему британец так быстро выдохся в его первом бою с Энди Руисом.

Экс-чемпион мира Тони Белью предположил, почему бывший лидер хэвивейта Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) так быстро выдохся в бою с мексиканским чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энди Руисом (33-1, 22 КО).

По словам Беллью, Джошуа просто не способен боксировать в высоком темпе даже 6 раундов. Цитирует британца BoxingNews 24.

«Люди спрашивают: «Почему Джошуа устал?». Причина его усталости кроется в степени напряженности во время боев. Когда Джошуа расслаблен, он может легко пройти 12 раундов. Просто посмотрите его поединок против Джозефа Паркера.

Если же он хочет устроить битву слаггеров, вкладываться в удары и быть жестким, то Энтони не выдержит 12 раундов. Он не продержится даже четыре раунда. Самый атлетичный боксер в мире в таких условиях не сможет драться больше четырех раундов».