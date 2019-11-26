Скачать
Вторник, 26.11.2019
Золотой мяч получил нового обладателя
Золотой мяч получил нового обладателя
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Вдова Мохаммеда Али назвала Уайлдера величайшим боксером в истории

Вдова Мохаммеда Али назвала Уайлдера величайшим боксером в истории
14:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Халила Камачо Али назвала Деонтея Уайлдера величайшим боксером мира.

Халила Камачо Али, вторая жена легендарного боксёра Мохаммеда Али, сделала комплимент американцу Деонтею Уайлдеру, который 23 ноября в 10-й раз защитил чемпионский титул WBC в тяжёлом весе. 34-летний Уайлдер победил 40-летнего кубинца Луиса Ортиса, нокаутировав его в седьмом раунде.

"Ты настоящий король ринга. Тебе не нужно ничего доказывать, просто занимайся своим делом.

Величайших видно невооружённым глазом. Ты величайший боксёр в истории. Спасибо тебе большое", — приводит слова Халилы Камачо Али Mirror.

На счету Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) и одна ничья в 43 поединках в профессиональном боксе.

Фьюри: Я собираюсь сводить Уайлдера в школу

Следующим соперником Уайлдера станет бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри, бой с которым запланирован на февраль 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Халила Камачо Али.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
02 Золотой мяч получил нового обладателя
03 Россию могут отстранить от Олимпиады-2020
04 Арум считает, что Уайлдера очень легко победить
05 Фьюри: Не могу дождаться, чтобы избить Уайлдера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь