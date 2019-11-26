Женская сборная Украины завоевала 15 наград на боксерском турнире в Польше

Новости спорта:Женская сборная Украины по боксу завоевала 15 наград на международном турнире Scorpion Cup 2019, который проходил в польском городе Щецин.

В активе сборной Украины 5 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали среди молодежи и юниоров, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Победительницами и призерами соревнований в составе сборной Украины стали:

“золото” - Горбуненко Александра (юниорка, 52 кг), Марьянчук Ярослава (молодежь, 57 кг), Картавцева Кристина (юниорка, 60 кг), Амина Абрамова (молодежь, 64 кг), Джигун Александра (юниорка, 66 кг);

“серебро” - Андрейченко Ангелина (молодежь, 48 кг), Тельпис Валерия (школьница, 50 кг), Иванисова Елена (молодежь, 51 кг), Волк Карина (молодежь, 54 кг), Боднарчук Екатерина (юниорка, 54 кг), Гончаренко Юлия (юниорка, 57 кг), Крысюк Олеся (молодежь, 81 кг);

“бронза” - Айрапетян Каринэ (юниорка, 70 кг), Кварцяна Анжела (юниорка, 75 кг), Кривонос Мария (молодежь, +81 к).

Как сообщалось, накануне мужская национальная сборная Украины по боксу вошла в список лучших команд на международном турнире класса “А” “Tammer Tournament 2019” в Финляндии. По результатам заключительных финальных поединков 24 ноября украинские боксеры завоевали 4 медали: 1 золотую и 3 бронзовые.