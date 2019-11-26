Скачать
Вторник, 26.11.2019
Золотой мяч получил нового обладателя
Золотой мяч получил нового обладателя
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Женская сборная Украины завоевала 15 наград на боксерском турнире в Польше

Женская сборная Украины завоевала 15 наград на боксерском турнире в Польше
15:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:Женская сборная Украины по боксу завоевала 15 наград на международном турнире Scorpion Cup 2019, который проходил в польском городе Щецин.

В активе сборной Украины 5 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали среди молодежи и юниоров, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Победительницами и призерами соревнований в составе сборной Украины стали:

золото” - Горбуненко Александра (юниорка, 52 кг), Марьянчук Ярослава (молодежь, 57 кг), Картавцева Кристина (юниорка, 60 кг), Амина Абрамова (молодежь, 64 кг), Джигун Александра (юниорка, 66 кг);

серебро” - Андрейченко Ангелина (молодежь, 48 кг), Тельпис Валерия (школьница, 50 кг), Иванисова Елена (молодежь, 51 кг), Волк Карина (молодежь, 54 кг), Боднарчук Екатерина (юниорка, 54 кг), Гончаренко Юлия (юниорка, 57 кг), Крысюк Олеся (молодежь, 81 кг);

бронза” - Айрапетян Каринэ (юниорка, 70 кг), Кварцяна Анжела (юниорка, 75 кг), Кривонос Мария (молодежь, +81 к).

Фьюри: Не могу дождаться, чтобы избить Уайлдера

Как сообщалось, накануне мужская национальная сборная Украины по боксу вошла в список лучших команд на международном турнире класса “А” “Tammer Tournament 2019” в Финляндии. По результатам заключительных финальных поединков 24 ноября украинские боксеры завоевали 4 медали: 1 золотую и 3 бронзовые.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Женская сборная Украины по боксу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
02 Золотой мяч получил нового обладателя
03 Россию могут отстранить от Олимпиады-2020
04 Арум считает, что Уайлдера очень легко победить
05 Фьюри: Не могу дождаться, чтобы избить Уайлдера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь