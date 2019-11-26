Уайлдер - Фьюри 2: на кону поединка будут стоять два чемпионских пояса

Новости спорта:Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут большой бой в следующем году.

Американский боксёр Деонтей Уайлдер, действующий чемпион WBC в тяжёлом весе, и его будущий соперник британец Тайсон Фьюри, реванш с которым запланирован на 2020 год, разыграют два чемпионских пояса. Помимо чемпионского титула по версии WBC, принадлежащего Уайлдеру, на кону будет стоять вакантный титул журнала The Ring Magazine, сообщает Boxing News 24.

В поединке Уайлдера и Фьюри, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья, причём американец считает, что у него несправедливо отобрали победу.

23 ноября Уайлдер победил Луиса Ортиса, нокаутировав его в седьмом раунде, и в 10-й раз защитил чемпионский пояс.

Бой Уайлдера и Фьюри должен состояться 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе.