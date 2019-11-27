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Уайлдер собирается "покончить" с Фьюри раз и навсегда

Уайлдер собирается "покончить" с Фьюри раз и навсегда
19:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Сегодня было подтверждено, что их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля.

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился мнением о своём будущем сопернике, бывшем чемпионе мира Тайсоне Фьюри. 

«Не могу дождаться реванша. Я собираюсь покончить с Фьюри раз и навсегда. Я сделал это в первом бою. Но на этот раз он не встанет и мы попрощаемся с ним. После этого вы услышите имя бесспорного и непобеждённого чемпиона. Деонтея Уайлдера», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.

Официально: названа дата реванша Уайлдера и Фьюри

Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Бокс новости.
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