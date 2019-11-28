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"Нокаутирую за 30 секунд": Фьюри нацелился на экс-чемпиона UFC

"Нокаутирую за 30 секунд": Фьюри нацелился на экс-чемпиона UFC
12:10 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:"Цыганский король" не прочь завоевать пояс в WWE.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри в октябре этого года успешно дебютировал в рестлинг-промоушене WWE, победив Брона Строумэна, однако "Цыганский король" не собирается останавливать на достигнутом.

Действующим чемпионом WWE является экс-обладатель пояса UFC в тяжелом весе Брок Леснар, которого Фьюри пообещал нокаутировать за 30 секунд, будь то бой по правилам рестлинга или полноценный поединок.

"Мне нравится идея проведения поединка с Броком. Я видел несколько его поединков, и могу сказать, что удар у него поставленный, хотя я все равно могу отправить его в нокаут. Будь это WWE или полноценный бой - я способен разобраться с Броком Леснаром за 30 секунд", - сказал Фьюри в интервью True Geordie.

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Напомним, ранее Фьюри рассказал о желании избить Уайлдера.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, WWE.
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