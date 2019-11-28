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Список Легенды: все претенденты на бой с Мэнни Пакьяо

Список Легенды: все претенденты на бой с Мэнни Пакьяо
12:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В команде Мэнни Пакьяо рассказали о возможных соперниках филиппинца.

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо рассматривает несколько боксеров в качестве своего следующего соперника. Как сообщил советник филиппинца Шон Гиббонс, Мэнни может встретиться с Дэнни Гарсией, Шоном Портером, Майки Гарсией или Флойдом Мейвезером.

Стоит отметить, что следующий поединок Пакьяо, вероятно, состоится уже весной 2020 года, о чем филиппинский спортсмен ранее сам заявлял.

"Пакьяо определиться со своим оппонентом в ближайшее время. Сейчас наиболее вероятными называются имена Дэнни Гарсии, Шона Портера и Майки Гарсии.

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Майки Гарсия уступил Эрролу Спенсу, но это разные бои. Все говорят, что Спенс сейчас является лучшим полусредневесов. В плане габаритов Майки больше подходит Мэнни, поскольку место Пакьяо, скорее, в 140-фунтовом дивизионе.

Вишенкой на торте является Мейвезер. Флойд внезапно появился и сказал: "Я возвращаюсь в 2020 году. У меня будет два поединка, один из них - с Пакьяо", - приводит слова Гиббонса BoxingNews24.

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Дэнни Гарсия, Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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