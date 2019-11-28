Сауль Альварес оценил свои перспективы в ММА

Новости спорта:Сауль отметил, что бойцам смешанных единоборств даже не нужно думать о боксе.

Чемпион мира WBO в полутяжелом весе и владелец «франчайзингового» пояса WBC в среднем Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) прокомментировал гипотетический бой с бойцом UFC Хорхе Масвидалем (35-13).

«Если говорить с должным уважением, то я всегда знал, что мне нечего делать в ММА-клетке. Думаю, что это можно сказать и о бойцах ММА, желающих перейти в бокс.

Им здесь нечего делать. Если же они рассматривают это со стороны бизнеса, то это интересно. Но это не станет вызовом для меня, и поэтому это не мой приоритет».

Напомним, ранее Альварес заявил, что Масвидаля в поединке с ним интересуют только деньги.