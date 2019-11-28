Экс-спарринг партнер Кличко назвал тренировочный лагерь украинца лучшим

Новости спорта:Джейсон Гаверн рассказал о тренировочных лагерях известных боксеров.

Известный американский боксер Джейсон Гаверн, работавший спарринг-партнером чемпионов мира в супертяжелом весе, среди которых Владимир Кличко, Джеймс Тони, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, сравнил тренировочные лагеря бойцов.

По словам американца, кэмп Владимира Кличко был вне конкуренции.

"Лучшим лагерем был кэмп Владимира Кличко в Австрии, — рассказал Гаверн. — Пятизвездочный отель, хороший номер. Это идеально. Плюс в лагере Кличко я получил лучший опыт в моей боксерской карьере. Никогда не ожидал, что зайду так далеко в спорте. Я был полицейским в Скрантоне, а тут я в лагере самого Кличко".