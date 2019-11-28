Экс-чемпион UFC: Боксеры делают вид, что они лучше бойцов ММА

Новости спорта:Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Джуниор дос Сантос по прозвищу "Цыган" готов провести бой с Тайсоном Фьюри в UFC и дать ему повторный бой в боксе.

В интервью mmafighting.com Джуниор поделился мнением о противостоянии боксеров и бойцов смешанных единоборств.

О желании Тайсона Фьюри попробовать силы в ММА:

"Я бы провел с ним бой в обоих дисциплинах. Идеально было бы сразиться с Фьюри в ММА, как он сам желает. А затем, после победы над ним, сразиться с ним в боксе, в его мире. Тайсон Фьюри выдающийся боксер с длинными руками и хорошей подвижностью для своих габаритов. Уверен, он может показать интересный бой в ММА.

Не думаю, что он полностью сосредоточился на ММА, но один бой проведет, полагаю. Будет интересно. Видно, как UFC движется в этом направлении с компанией Zuffa Boxing, ведь Дана Уайт фанат бокса. Мы видели, что он вновь встретился с Флойдом Мейвезером, а это чрезвычайно выгодно для нас. Я всегда мечтал встретиться с выдающимся боксером. Это моя любимая область, я чувствую себя комфортно боксируя".

О противостоянии с боксерами:

"В прошлом я вызывал Энтони Джошуа, как и Стипе Миочич. Он делал вид, что ему не интересно. Они оставались в безопасной зоне, делая вид, что они лучше бойцов ММА. Но это не правда. Правда в том, что мы более разносторонние бойцы и способны дать им тяжелый бой даже в их собственном спорте".

О Франсисе Нганну:

"Стипе Миочич хороший боксер. Теперь Нганну мелет чушь, называя себя лучшим боксером тяжелого веса, потому что ему посчастливилось меня победить. Он не лучший и никогда им не станет. Скоро я это докажу, заткнув ему рот, чтобы не молол чепуху. Он очень сильный парень, безусловно, это стоит уважать. У него хорошая победа надо мной, но настоящие бойцы способны повторить результат. Скоро увидим".