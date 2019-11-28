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Лопес оценил свои шансы провести бой с Ломаченко

Лопес оценил свои шансы провести бой с Ломаченко
18:28 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Американец Теофимо Лопес может стать чемпионов IBF, если победит Ричарда Комми.

Обязательным претендент на титул IBF в легком, обладателем которого является Ричард Комми, Теофимо Лопес в случае победы над ганским боксером в следующем поединке встретится с чемпионом мира по версиям WBC. WBA и WBO Василием Ломаченко.

Скандальный американец оценил вероятность встречи с украинским легковесом в 50 процентов.

"Я совсем не удивлен слухам, что Ломаченко спустится в полулегкий вес. Это заставляет меня смеяться, но я не удивлен. Я знаю, что фанаты хотят бой Ломы и Лопеса. Посмотрим, является ли Ломаченко человеком своего слова.

Насколько я уверен в нашем поединке? 50 процентов. Давайте посмотрим, что произойдет после боя с Комми. Главное сначала победить Комми", - приводит слова Лопеса Boxing Scene.

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Отметим, поединок Ричарда Комми и Теофимо Лопеса состоится 14 декабря в Нью-Йорке, США. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Ричард Комми, Теофимо Лопес.
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