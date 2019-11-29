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Британский боксер: Усик - один из лучших супертяжей мира

Британский боксер: Усик - один из лучших супертяжей мира
09:58 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Британский боксер поставил украинца в топ дивизиона.

Известный британский боксер, чемпион мира Джордж Гроувз прокомментировал дебют украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

"Если мы говорим о лучший супертяжеловесах, то Усик - один из лучший супертяжей в мире. Он прошел путь от завоевания пояса, до WBSS, где были непростые поединки, до победы над бывшим чемпионом мира Белью.

Его бой с Уизерспуном был после длительного перерыва, это было мягкое знакомство с весом. К счастью, никто не остался разочарованным, поскольку все в боксе любят этот стиль: он гремит ударами, связывает два-три мощных панча, когда соперник перед ним.

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Как по мне, то хорошо, что Уизерспуна сняли с боя. Усик пустил свои руки в бой, а Чазз принимал удары. Отличный старт в супертяжелом дивизионе. Не думаю, что должны были возникнуть какие-то вопросы", - сказал Гроувз.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Джордж Гроувз.
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