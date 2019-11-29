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Хирн рассказал о главных целях Джошуа

Хирн рассказал о главных целях Джошуа
10:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Эдди Хирн рассказал, завершит ли Джошуа карьеру в случае поражения от Руиса

Британский промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о том, как будет разворачиваться карьера его подопечного, если в реваншном поединке он уступит чемпиону мира WBA, WBO и IBF в хевивейте Энди Руису.

"Я спросил у Джошуа: "Ты хочешь восстановительный бой?", а он в ответ: "Какой восстановительный поединок?". Вы только подумайте, сколько бы критики вылилось в его адрес, если бы он согласился на разминочный бой. Энтони захотел устроить поединок именно с Руисом, ведь он верит, что победит его.

Люди хотят знать, будет ли концом для Джошуа его второе поражение. Даже если он уступит, он проиграет лишь одному боксеру. У него два раза получилось объединить титулы в супертяжах в 24 поединках. Он будет продолжать боксировать, мне кажется, он это любит. Это его жизнь.

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Может быть, он чувствует давление, но это будет положительным моментом.В прошлый раз давление заключалось в том, что никто не ожидал проигрыша от него", - цитирует менеджера Boxingnews24.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Эдди Хирн.
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