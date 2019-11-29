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Рекордный гонорар для британца: сколько заработают Джошуа и Руис за реванш

Рекордный гонорар для британца: сколько заработают Джошуа и Руис за реванш
10:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:На следующих выходных в Саудовской Аравии состоится бой года.

В ночь с 7 на 8 декабря в Саудовской Аравии состоится бой-реванш в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной федерации бокса (IBF) мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

В прошлом году Руси сенсационно нокаутировал Джошуа, чем взволновал весь боксерский мир.

По данным Вoxing Kongdom, Энтони Джошуа получит рекордный для себя гонорар - 85 миллионов долларов. Руис, который владеет титулами, заработает в 6,5 раз меньше – 13 миллионов.

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Бой состоится в аравийском Эр-Рияде. По киевскому времени главный бой начнется в 23:50 7 декабря.

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Бокс, Джошуа, Бокс новости, Энди Руис.
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