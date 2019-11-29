Арум сравнил Ломаченко и Альвареса

Новости спорта:Авторитетный промоутер считает украинца более талантливым боксером.

Глава промоуткрской компании Top Rank Боб Арум заявил, что не считает чемпиона мира в четырех весовых категориях Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) и сравнил его с чемпионом легкого веса Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

Функционера цитирует BoxingNews 24.

«Лучший ли боец Канело сейчас? Нет. Думаю, Кроуфорд и Ломаченко талантливее и лучше него как бойцы. Является ли Канело великолепным бойцом? Да. Но опять же, я не считаю, что драться против достойной оппозиции - это талант. Канело - это то, что мы уже видели раньше.

Больше ли у него талантов, чем у Марвина Хаглера? Сомневаюсь. От Ломаченко и Кроуфорда вы получаете не только то, что они лучшие в дивизионе прямо сейчас - они лучшие в истории. Вот, в чем разница, и вот, как я оцениваю рейтинг Р4Р. Является ли Канело одним из лучших в мире? Да, без вопросов».

Напомним, ранее Альварес заявил, что не собирается переходить в ММА.