"Спарринги лучше, чем сами бои": Шелестюк рассказал о боксе в США

Новости спорта:Украинский боксер Тарас Шелестюк сравнил европейский а американский бокс.

Украинский боец Тарас Шелестюк высказался касательно того, как устроен бокс в США изнутри.

"Штатах ты можешь намного быстрее находить соперников для поединков. Но там и конкуренция намного больше. Здесь в Европе ты можешь сделать себе рейтинг, потом поехать туда. Но тем, кто туда едет, тяжело психологически.Там совсем другая кухня и выше конкуренция.

Спарринги там совсем другие, порой лучше самих боев. Нокдауны, нокауты, кровища, очень весело бывает", - рассказал украинец.

Ранее сообщалось, что Шелестюк планирует снова вернуться в любительский бокс и выступить на Олимпийских играх-2020 в Токио.