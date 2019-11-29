Следующий бой Мэнни Пакьяо: три топ-варианта

Новости спорта:Пакьяо все еще интересует реванш с Флойдом Мейвезером.

Совсем скоро, 17 декабря, Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) исполнится 41 год. Свой крайний поединок филиппинец провел против Кита Турмана (20 июля 2019).

Советник боксера Шон Гиббонс рассказал о вариантах для следующего поединка.

На примете у «суперчемпиона» WBA в полусреднем весе три кандидатуры: Майки Гарсия, Дэнни Гарсия и Шон Портер.

Майки Гарсия

Дэнни Гарсия

Шон Портер

В команде Пакьяо считают, что больше всего в соперники подойдет Майки Гарсия, который суто антропологически находится ближе.

Также, Пакьяо не против встретиться еще раз с Флойдом Мейвезером, который заявил, что проведет два боя в 2020 году.