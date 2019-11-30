Боец ММА узнал, что он боксер за 5 часов до боя (Видео)

Новости спорта:Боец смешанных единоборств Максим Новоселов прокомментировал победу в боксёрском поединке над самбистом Алексеем Гончаровым.

По словам 46-летнего бойца, он не знал, что будет проводить схватку по правилам профессионального бокса.

"Бокс — это для меня новая дисциплина. Я всю жизнь занимался боевым самбо, выступал в боях. Буквально за пять часов до поединка узнал, что я ещё и боксёр. Для моего соперника это также была новость. Ну раз уж пришли, значит, будем драться. Тхэквондо, бокс — без разницы. Нам главное — драться", — сказал Новосёлов после боя.

Лучшие моменты боя:

Новосёлов и Гончаров выступили в соглавном событии вечера профессионального бокса в Москве. Главным событием шоу стало противостояние Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.