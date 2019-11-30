Скачать
Суббота, 30.11.2019
Жеребьевка Евро-2020: регламент
Жеребьевка Евро-2020: регламент
УХЛ: Днепр в третий раз в сезоне разгромил Динамо (Видео)
УХЛ: Днепр в третий раз в сезоне разгромил Динамо (Видео)
Украинский супертяж сразится с непобедимым китайцем: анонс боя 30 ноября (Видео)
Украинский супертяж сразится с непобедимым китайцем: анонс боя 30 ноября (Видео)
Емельяненко избил стронгмена Кокляева (Видео)
Емельяненко избил стронгмена Кокляева (Видео)

Боец ММА узнал, что он боксер за 5 часов до боя (Видео)

Боец ММА узнал, что он боксер за 5 часов до боя (Видео)
09:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Боец смешанных единоборств Максим Новоселов прокомментировал победу в боксёрском поединке над самбистом Алексеем Гончаровым.

По словам 46-летнего бойца, он не знал, что будет проводить схватку по правилам профессионального бокса.

"Бокс — это для меня новая дисциплина. Я всю жизнь занимался боевым самбо, выступал в боях. Буквально за пять часов до поединка узнал, что я ещё и боксёр. Для моего соперника это также была новость. Ну раз уж пришли, значит, будем драться. Тхэквондо, бокс — без разницы. Нам главное — драться", — сказал Новосёлов после боя.

Лучшие моменты боя:

Новосёлов и Гончаров выступили в соглавном событии вечера профессионального бокса в Москве. Главным событием шоу стало противостояние Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, РФ, Бокс, MMA, Новости бокса, Новости ММА, Максим Новоселов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня состоится жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
02 Емельяненко избил стронгмена Кокляева (Видео)
03 Бразилец Динамо хочет покинуть клуб
04 Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира
05 Чемпион мира рассказал, почему не может заиграть в Шахтере
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь