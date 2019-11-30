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Украинский супертяж сразится с непобедимым китайцем: анонс боя 30 ноября (Видео)

Украинский супертяж сразится с непобедимым китайцем: анонс боя 30 ноября (Видео)
09:56 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Андрей Руденко проведет бой за титул WBO Oriental в супертяжелом весе.

Украинский боксер-супертяжеловес Андрей Руденко (32–4, 20 KO, 1 NC) проведет бой на большом вечере бокса 30 ноября в Монако. Он выйдет на ринг против китайца Чжана Чжилея (20–0, 16 KO) в 10-раундовом поединке. Начало запланировано ориентировочно на 22:00 по киевскому времени, и украинец рассматривается аутсайдером боя. На кону будет стоять второстепенный титул WBO Oriental.

Бэкграунд

36-летний уроженец Днепра Андрей Руденко в 2016–2017 годах был чемпионом по версии WBC International Silver и занимал второе место среди украинских супертяжеловесов в рейтинге BoxRec после Владимира Кличко. Да и сейчас уступает только Александру Усику. В пассиве у Андрея 4 поражения на профи-ринге, в том числе от известного Хьюи Фьюри, брата Цыганского короля, с которым он встретился на ринге в 2015 году.

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1 июля 2017 года в Москве Руденко уступил россиянину Александру Поветкину единогласным решением судей (109–120, 108–120, 108–120), не взяв ни одного раунда на судейских карточках. Затем 22 декабря 2018 года техническим нокаутом в 3-м раунде победил малоизвестного британца Джона Волау в Броварах, а 2 марта 2019 года вышел на солидный бой за титул чемпиона Европы против немца Агита Кабайела (19–0, 13 КО), возглавив вечер бокса в Магдебурге. Своим шансом Андрей воспользоваться не сумел, уступив сопернику по очкам (110–117, 111–116, 108–119).

Серебряный призер Олимпийских игр 2008 года Чжан Чжилей провел 20 поединков на профи-ринге и все выиграл. Впрочем, 36-летний китаец не может похвастаться громкими именами в соперниках. Большинство своих боев он провел в США, и несколько в родном Китае. Почти все дуэли завершались в первом или втором раунде, и лишь дважды он пересек отметку в четыре раунда.

Руденко выходит на бой против китайца на коротком уведомлении. За неделю до боя он согласился заменить россиянина Сергея Кузьмина (15–1, 11 KO), который отказался недавно от поединка из-за травмы ноги. Поединок Чжилея и Руденко будет проходить в андеркарде титульного боя российских полусредневесов Раджаба Бутаева и Александра Беспутина за пояс чемпиона мира WBA.

Слова перед боем

Чжан Чжилей: «Я очень рад тому, что выступлю в Монако 30 ноября в карде Matchroom Boxing. Я всегда преследовал величие и хотел заставить мир осознать, что китайский тяжеловес пришел нанести урон. Я усердно тренируюсь независимо от того, кого ставят передо мной. Супертяжелый дивизион сейчас очень большой, и я здесь, чтобы напомнить о своем присутствии».

Взвешивание

Руденко оказался на 10 кг легче китайца на взвешивании накануне боя в Монако. Украинец на весах показал цифры 111 кг, соперник – 121 кг.

Забавно, что на дуэль взглядов накануне боя вместо украинца вышел сам промоутер Эдди Хирн. Дело в том, что команда боксера из Днепра прибыла в Монако уже после стартовой пресс-конференции, вечером в четверг. Вот как это выглядело.

Файткард вечера бокса в Монако

Александр Беспутин – Раджаб Бутаев

Джо Кордина – Энрике Тонико

Сесилия Брекхус – Виктория Бустос

Чжан Чжилей – Андрей Руденко

Хьюи Фьюри – Павел Соур

Виктор Пито – Рафаэль Лашом

Туласи Тарумалингам – Александр Бенидзе

Найан Деслион – Хосе Мендоса

Уго Микаллеф – Петар Сетинич

Прогноз на бой

Конечно, украинцы будут поддерживать Андрея в этом поединке и желать ему победы. Но будет сложно. Непобежденный китаец готовился к бою долго, а Руденко выйдет на него на коротком уведомлении, полученном за неделю. То, что на кону будет пояс WBO Oriental, должно придать дополнительный стимул украинцу. Для Андрея это последний шанс заявить громко о себе в боксерском мире. Но ставка на него будет крайне рискованной. Скорее всего, китаец победит по очкам.

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