Промоутер Ломаченко дал прогноз на бой-реванш Джошуа - Руис

Новости спорта:Промоутер Боб Арум оценил шансы обеих боксеров на победу.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум предстоящем реванша между чемпионом WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Энди Руис и британцем Энтони Джошуа.

"Я думаю, что Руис снова победит. Джошуа слишком переоценен. Энди получает меньше внимания СМИ и фанатов, его недооценивают. Он большую часть своих боев провел с нашей командой, поэтому я знаю, насколько он хорош.

У Руиса низкий центр тяжести, а это преимущество в бою против крупного соперника. Да и самого Джошуа тревожит тот факт, что он проиграл этому парню нокаутом. Это очень важная составляющая", - приводит слова Арума BoxingNews 24.

Напомним, что реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабре.