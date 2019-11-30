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Уайлдер раскрыл секрет своей победы над Ортисом

Уайлдер раскрыл секрет своей победы над Ортисом
12:47 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Деонтей Уайлдер в своем стиле нокаутировал Луиса Ортиса, сумев защитить свой пояс WBC в супертяжелом весе.

Американский боксер уверяет, что тщательно готовит решающие удары, выжидая нужный момент.

"Меня вообще не волновало, что стартовые раунды оставались за Ортисом. У меня был свой план. Вся идея в том, чтобы правильно все высчитать, выждать и нанести тот самый удар в правильное время".

"И я выжидал до конца 7-го раунда, чтобы показать свой шедевр. Я загипнотизировал его четырьмя небольшими джебами, затем провел обманный джеб и потом нанес финальный удар с правой".

Уайлдер в реванше отправил Ортиса в тяжелый нокаут (Видео)

"Это было идеально. Я выбрал правильный угол атаки и все сделал как надо. Все просчитано, хотя люди не верят, когда я говорю, что все это заранее продумывается", - сказал Уайлдер.

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Луис Ортис.
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