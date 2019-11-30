Руис признался, что его мотивирует больше всего

Новости спорта:Энди Руис многодетный боксер, именно они и мотивируют его.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис рассказал о предстоящем бое против Энтони Джошуа.

«Я остался прежним Энди Руисом. Я все тот же маленький пухлый парень с большой мечтой. Я не изменился как личность. Это путешествие, о котором я мечтал на протяжении всей жизни. 1 июня я воплотил свою мечту в жизнь, но 7 декабря мне необходимо много чего доказать.

Мои дети – моя главная мотивация. У меня их пятеро. Я на протяжении жизни мечтал о чемпионстве и молился об этом. Если честно, все произошло так быстро, что меня это ошеломило.

Но я спустился на землю, мы снова усердно работаем», – сказал Руис