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Руис признался, что его мотивирует больше всего

Руис признался, что его мотивирует больше всего
17:32 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Энди Руис многодетный боксер, именно они и мотивируют его.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис рассказал о предстоящем бое против Энтони Джошуа.

«Я остался прежним Энди Руисом. Я все тот же маленький пухлый парень с большой мечтой. Я не изменился как личность. Это путешествие, о котором я мечтал на протяжении всей жизни. 1 июня я воплотил свою мечту в жизнь, но 7 декабря мне необходимо много чего доказать.

Мои дети – моя главная мотивация. У меня их пятеро. Я на протяжении жизни мечтал о чемпионстве и молился об этом. Если честно, все произошло так быстро, что меня это ошеломило.

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Но я спустился на землю, мы снова усердно работаем», – сказал Руис

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Джошуа, Новости спорта, Новости бокса, Энди Руис.
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