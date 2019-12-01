Промоутер: Уайлдер заставил меня понервничать

Новости спорта:Промоутер Боб Арум боялся, что реванш Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера сорвется.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум признался, что сильно нервничал во время поединка чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и кубинца Луиса Ортиса, поскольку в случае поражения "Бронзового бомбардировщика" реванш с его подопечным Тайсоном Фьюри, запланированный на февраль 2020 года, не состоялся бы.

"Я почувствовал облегчение, когда случился тот удар, потому что Уайлдер не выигрывал этот поединок. Это были очень напряженные минуты. Уайлдер заставил меня понервничать, так что я обрадовался в момент с тем ударом, который не позволил пропасть действительно значимому поединку", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Также стало известно, что бой Уайлдера и Тайсона Фьюри пройдет за два чемпионских пояса, а окончательно датой реванша выбрали 22 февраля 2020 года.