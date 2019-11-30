Новости спорта:Стало известно полное расписание матчей сборной Украины на Евро-2020.

В субботу, 30 ноября, в румынском городе Бухарест прошла жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Национальная сборная Украины узнала. с кем сыграет в группе С.

Группа С: Нидерланды, Украина, Австрия и Плей-офф A/D

Плей-офф A/D - конкурент Украины из четвертой корзины посева будет определен на футбольном поле в марте 2020 года, по итогам матчей плей-офф. Возможные варианты: Румыния, Грузия, Беларусь, Северная Македония, Косово.

Евро-2020. Календарь матчей группы «C»

1-й тур. 14 июня

Нидерланды — УКРАИНА (Амстердам)

Австрия — Команда 4 (Бухарест)

2-й тур. 18 июня

УКРАИНА — Команда 4 (Бухарест)

Нидерланды — Австрия (Амстердам)

3-й тур. 22 июня

УКРАИНА — Австрия (Бухарест)

Команда 4 — Нидерланды (Амстердам)

Во время проведения Евро-2020 сборная Украины по футболу наиболее вероятно будет жить в столице Румынии — Бухаресте. Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко.

Уже выбрана гостиница, где будет базироваться украинская национальная команда. У УАФ был еще один вариант, но организация остановила свой выбор именно на Бухаресте.

Евро-2020 пройдет в 12-ти европейских городах с 12-го июня по 12-е июля 2020-го года.