Китаец Чжилей избил украинца Руденко в титульном бою (Видео)

Новости спорта:Чжан Чжилей и Андрей Руденко провели бой за пояс WBO Oriental.

Украинский боксер-супертяжеловес Андрей Руденко (32–5, 20 KO, 1 NC) проиграл свой 5-й бой в карьере на большом вечере бокса 30 ноября в Монако.

Андрею противостоял китаец Чжан Чжилей (21–0, 16 KO) в формате 10-раундового поединка. На кону стоял второстепенный титул WBO Oriental, и этот пояс достался китайскому боксеру. Счет судейских записок: 99–91, 98–92, 97–93.

Китаец владел преимуществом весь бой и нанес ощутимый урон Руденко в 3-м и 10-м раунде. Однако украинец сумел выжить и довести бой до конца. Впрочем, исход боя был ясен, и непобедимый китаец одержал 21-ю победу на профи-ринге.

Лучшие моменты боя смотреть с 2:02:

Отметим, что Руденко вышел на бой против китайца на коротком уведомлении. За неделю до субботы он согласился заменить россиянина Сергея Кузьмина (15–1, 11 KO), который отказался от поединка из-за травмы ноги. Поединок Чжилея и Руденко прошел в андеркарде титульного боя российских полусредневесов Раджаба Бутаева и Александра Беспутина за пояс чемпиона мира WBA.