Беспутин - Бутаев. Видео чемпионского боя

По итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал Беспутин.
Теперь на счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 — нокаутом) и ни одного поражения. Этот бой за титул чемпиона мира для него стал первым в карьере.
Для 25-летнего Бутаева, который также впервые боксировал за титул, это поражение стало первым за 13 поединков (9 побед нокаутом).
Scorecards: 116-112, 116-112, 116-112 to the winner...#AndTheNew WBA World Welterweight Champ, Alexander Besputin #ButaevBesputin #MonteCarloShowdown pic.twitter.com/r9kpBcMYkh
— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 30, 2019
Обзор боев в Монако:
Видео боя Александр Беспутин - Раджаб Бутаев:
На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира: помимо Беспутина Дмитрий Бивол (пояс суперчемпиона мира WBA) и Артур Бетербиев (IBF).