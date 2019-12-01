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Беспутин - Бутаев. Видео чемпионского боя

Беспутин - Бутаев. Видео чемпионского боя
10:44 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В главном поединке вечера в Монако за пояс WBA в полусреднем весе сошлись россияне Александр Беспутин и Раджаб Бутаев.

По итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал Беспутин.

Теперь на счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 — нокаутом) и ни одного поражения. Этот бой за титул чемпиона мира для него стал первым в карьере.

Для 25-летнего Бутаева, который также впервые боксировал за титул, это поражение стало первым за 13 поединков (9 побед нокаутом).

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Обзор боев в Монако:

Видео боя Александр Беспутин - Раджаб Бутаев:

На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира: помимо Беспутина Дмитрий Бивол (пояс суперчемпиона мира WBA) и Артур Бетербиев (IBF).

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Бокс, Новости бокса, Александр Беспутин, Александр Беспутин - Раджаб Бутаев, Раджаб Бутаев, Беспутин - Бутаев.
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