"Усик, ты где?" Россиянин завоевал чемпионский пояс и позвал на ринг украинца

В Монако прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой россиян Александра Беспутина и Раджаба Бутаева за пояс WBA в полусреднем весе.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Беспутина единогласным решением судей с одинаковым счетом 116:112.

После боя Александр попросил выйти на ринг бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, сообщает Р-Спорт. Беспутин закричал: "Усик, ты где?", после чего украинец поднялся на ринг. Отмечается, что оба боксера являются клиентами менеджера Эгиса Климаса.

DRESSED TO IMPRESS@usykaa is ringside in Monte Carlo supporting Alexander Besputin... will we see him facing @DerekWarChisora next year pic.twitter.com/LXRqrdv7PD

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 30, 2019